Установка печей





Перед тем, как установить печь, важно проконсультироваться с опытным специалистом, который не только сделает замеры и произведет расчеты, но и подскажет, в каком месте лучше установить конструкцию.

Печники Невского печного центра во время работы учитывают правила пожарной безопасности, строительные нормы и правила.

Цена установки печей зависит от ряда факторов: сложности работы, тип помещения. Занимаемся монтажом печей, приобретенных в Невском печном центре или в другом месте.

Этапы установки

Вся работа выполняется поэтапно, что позволяет контролировать качество процесса. В Невском печном центре работают опытные печники, со стажем работы более 10 лет. Мастерами было установлено множество печей и каминов.

Специалист выезжает на объект, делает замеры. На основании полученных результатов подготавливается проект, определяются затраты, составляется смета. До начала монтажа все нюансы согласовываются с заказчиком.

Получив согласие от клиента, на объект доставляются материалы, необходимые для монтажа.





Этапы монтажа:





подготовка напольного покрытия – установка защитного листа;

обустройство дымохода – мастер делает шибер, устанавливается теплоизоляционный материал;

монтаж печи – учитываются все нормы безопасности.





Процесс установки может отличаться в зависимости от того, где именно монтируется печь: баня, деревянный или кирпичный дом.

После установки специалист проводит пусконаладочные работы и сдает отопительную установку заказчику – прибор готов к эксплуатации.

Заказав у нас монтаж, вы получаете бесплатную консультацию и расчет дымохода, смету, где указано, какой материал и оборудование требуется. На всю работу дается гарантия. Также клиентам предлагается гарантийное и сервисное обслуживание.