Печь КДМ Ладья
Печь КДМ Ладья - имеет следующие преимущества.
- Равномерный прогрев
Круглая форма обеспечивает прогрев по всей поверхности печи. Основание стоит на шанцах, благодаря чему, тепло не уходит в фундамент
- Долговечная, нет трещин
В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает её прочной. Никаких трещин, осыпания штукатурки и проблем с побелкой
- Нагревается за 60 минут
Быстро нагревается, обладает высокой теплоёмкостью. Достаточно двух топок в сутки
- Система «чистое стекло»
Стекло защищено от копоти и сажи, благодаря специальной конструкции топочной дверки
- Простая сборка без пыли и грязи
Установка за 1-2 дня. В инструкции наглядно описана пошаговая установка. Все детали напилены, пронумерованы и готовы к кладке
- Эффект камина
Звук потрескивающего дерева и завораживающее пламя огня
- Полезная еда из печки
Подовая конструкция позволяет готовить пищу прямо на углях, как в русской печи
Круглая форма обеспечивает прогрев по всей поверхности печи. Основание стоит на шанцах, благодаря чему, тепло не уходит в фундамент
В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает её прочной. Никаких трещин, осыпания штукатурки и проблем с побелкой
Быстро нагревается, обладает высокой теплоёмкостью. Достаточно двух топок в сутки
Стекло защищено от копоти и сажи, благодаря специальной конструкции топочной дверки
Установка за 1-2 дня. В инструкции наглядно описана пошаговая установка. Все детали напилены, пронумерованы и готовы к кладке
Звук потрескивающего дерева и завораживающее пламя огня
Подовая конструкция позволяет готовить пищу прямо на углях, как в русской печи
Характеристики - печи Ладья
Диаметр печи по основанию780 мм
Высота печи1992 мм
Вес печи800 кгДиаметр дымохода120 мм
Площадь отапливаемого помещениядо 60м2
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