Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Печь КДМ Ладья

Печь КДМ Ладья - имеет следующие преимущества.

  • Равномерный прогрев
    Круглая форма обеспечивает прогрев по всей поверхности печи. Основание стоит на шанцах, благодаря чему, тепло не уходит в фундамент
  • Долговечная, нет трещин
    В печи нет прямых кирпичей, все кирпичи клиновые, что делает её прочной. Никаких трещин, осыпания штукатурки и проблем с побелкой
  • Нагревается за 60 минут
    Быстро нагревается, обладает высокой теплоёмкостью. Достаточно двух топок в сутки
  • Система «чистое стекло»
    Стекло защищено от копоти и сажи, благодаря специальной конструкции топочной дверки
  • Простая сборка без пыли и грязи
    Установка за 1-2 дня. В инструкции наглядно описана пошаговая установка. Все детали напилены, пронумерованы и готовы к кладке
  • Эффект камина
    Звук потрескивающего дерева и завораживающее пламя огня
  • Полезная еда из печки
    Подовая конструкция позволяет готовить пищу прямо на углях, как в русской печи

Характеристики - печи Ладья


Диаметр печи по основанию780 мм

Высота печи1992 мм

Вес печи800 кгДиаметр дымохода120 мм

Площадь отапливаемого помещениядо 60м2


Печь КДМ Ладья

Печь КДМ Ладья

128869руб.
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