Печи из блоков

Преимущества печей из блоков перед кирпичными заключаются в следующем:



1) возможность индустриального (заводского) изготовления блоков печей, что значительно удешевляет стоимость сборных печей и позволяет ввести механизацию;

2) в качестве сырья для изготовления печей используется талькомагнезит и жаростойкий цемент.

3) заблаговременное (круглогодичное) производство блоков печей, независимо от хода работ на строительствах;

4) безусловная рациональность конструкции и надежность в работе, так как печи делаются по чертежам, разработанным квалифицированными специалистами; отсюда высокие теплотехнические показатели сборных печей; равномерность и максимально допустимый прогрев стенок печи, малый расход топлива, высокий коэффициент полезного действия

5) сборка печи на месте занимает намного меньше времени;

6) Блочные печи сравнительно безопасны в пожарном отношении, так как количество швов в них, благодаря малому числу блоков, значительно меньше;







