Комплексные поставки материалов для печного строительства

Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 25

Часы работы: Пн-Пт. с 10.00 до 18.00

+7 929-111-70-61

+7-906 245-75-05

Главная О нас Галерея работ Контакты

Меню

Главная О нас Галерея работ Контакты

+7 929-111-70-61

Пн-Пт. с 10.00 до 18.00

Печи из блоков

Преимущества печей из блоков  перед кирпичными заключаются в следующем:


1) возможность индустриального (заводского) изготовления блоков печей, что значительно удешевляет стоимость сборных печей и позволяет ввести механизацию;
2) в качестве сырья для изготовления печей используется талькомагнезит и жаростойкий цемент.
3) заблаговременное (круглогодичное) производство блоков печей, независимо от хода работ на строительствах;
4) безусловная рациональность конструкции и надежность в работе, так как печи делаются по чертежам, разработанным квалифицированными специалистами; отсюда высокие теплотехнические показатели сборных печей; равномерность и максимально допустимый прогрев стенок печи, малый расход топлива, высокий коэффициент полезного действия

5) сборка печи на месте занимает намного меньше времени;
6) Блочные печи  сравнительно безопасны в пожарном отношении, так как количество швов в них, благодаря малому числу блоков, значительно меньше;



Выберите подкатегорию

ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА»

ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА»

275621руб.
ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА» С ПЛИТОЙ

ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА» С ПЛИТОЙ

278513руб.
ПЕЧЬ КАМИН КДМ СЕРИИ КИВ С ДУХОВКОЙ С ШОКОЛАДНЫМИ ВСТАВКАМИ

ПЕЧЬ КАМИН КДМ СЕРИИ КИВ С ДУХОВКОЙ С ШОКОЛАДНЫМИ ВСТАВКАМИ

340466руб.
ПЕЧЬ КАМИН СЕРИИ КИВ С ДУХОВКОЙ

ПЕЧЬ КАМИН СЕРИИ КИВ С ДУХОВКОЙ

337183руб.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
Здравствуйте!
Выберите удобный для Вас способ связи и задайте вопрос
Позвонить Whatsapp Telegram Написать Email