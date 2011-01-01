Мы выполняем профессиональную установку каминных топок в Санкт-Петербурге и по всей Лен. области.

Установка чугунной каминной топки и стальной - имеют одинаковую стоимость (на стоимость влияет лишь сложность работы)

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Основным и незаменимым элементом любого отопительного агрегата является его топочная камера, в которой происходит процесс горения поленьев или любого другого твёрдого топлива (угли, покупные брикеты).



Мы выполняем профессиональную установку каминных топок в Санкт-Петербурге и по всей Лен. области.





