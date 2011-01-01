Комплексные поставки материалов для печного строительства

Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 25

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+7 929-111-70-61

Пн-Пт. с 10.00 до 18.00

Установка топки в печь

Мы выполняем профессиональную установку каминных топок в Санкт-Петербурге и по всей Лен. области.

Установка чугунной каминной топки и стальной - имеют одинаковую стоимость (на стоимость влияет лишь сложность работы)

  • Бесплатная консультация
  • Инженерные расчеты
  • Составление сметы
  • Сервисное обслуживание
  • Опыт работы с 2011 года

Основным и незаменимым элементом любого отопительного агрегата является его топочная камера, в которой происходит процесс горения поленьев или любого другого твёрдого топлива (угли, покупные брикеты).

Мы выполняем профессиональную установку каминных топок в Санкт-Петербурге и по всей Лен. области. 



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