Установка камина
Установка камина под ключ, изготовление декоративной облицовки, от мастеров Невского Печного Центра.
Составление сметы, выезд на консультацию и замеры, подбор дымоходных труб.
Весь процесс установки камина с декоративной облицовкой состоит из нескольких этапов. Это:
- определение места установки;
- подготовка пола;
- устройство основания или фундамента (в случае необходимости);
- подготовка и облицовка стен;
- сборка конструкции;
- монтаж дымохода;
- облицовочные работы.
Стальные и чугунные печи-камины состоят, как правило, из металлической топки со стеклянной дверцей. Они напоминают камины. А среди владельцев частных домов, дач и коттеджей наиболее востребованы печи из стальных сплавов, снабженные декоративной облицовкой. Такие отопительные системы характеризуются:
- простотой обслуживания и ремонта;
- быстротой монтажа;
- способностью быстро прогревать помещение;
- доступностью топлива;
- эстетичным и компактным внешним видом;
- способностью полностью перерабатывать продукты горения;
- достаточно низкой стоимостью.
Сотрудники Невского Печного Центра предоставят услуги по монтажу стального или чугунного отопительного оборудования, подберут подходящие отопительные приборы, составят и согласуют с заказчиком смету, произведут все необходимые работы.
Наш телефон +7 929-111-70-61
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