Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Установка камина

Установка камина под ключ, изготовление декоративной облицовки, от мастеров Невского Печного Центра.

Составление сметы, выезд на консультацию и замеры, подбор дымоходных труб.


Весь процесс установки камина с декоративной облицовкой состоит из нескольких этапов. Это:

  • определение места установки;
  • подготовка пола;
  • устройство основания или фундамента (в случае необходимости);
  • подготовка и облицовка стен;
  • сборка конструкции;
  • монтаж дымохода;
  • облицовочные работы.

Стальные и чугунные печи-камины состоят, как правило, из металлической топки со стеклянной дверцей. Они напоминают камины. А среди владельцев частных домов, дач и коттеджей наиболее востребованы печи из стальных сплавов, снабженные декоративной облицовкой. Такие отопительные системы характеризуются:

  • простотой обслуживания и ремонта;
  • быстротой монтажа;
  • способностью быстро прогревать помещение;
  • доступностью топлива;
  • эстетичным и компактным внешним видом;
  • способностью полностью перерабатывать продукты горения;
  • достаточно низкой стоимостью.


Сотрудники Невского Печного Центра  предоставят услуги по монтажу стального или чугунного отопительного оборудования, подберут подходящие отопительные приборы, составят и согласуют с заказчиком смету, произведут все необходимые работы.

Наш телефон +7 929-111-70-61

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