Установка камина под ключ, изготовление декоративной облицовки, от мастеров Невского Печного Центра.

Составление сметы, выезд на консультацию и замеры, подбор дымоходных труб.





Весь процесс установки камина с декоративной облицовкой состоит из нескольких этапов. Это:

определение места установки;

подготовка пола;

устройство основания или фундамента (в случае необходимости);

подготовка и облицовка стен;

сборка конструкции;

монтаж дымохода;

облицовочные работы.

Стальные и чугунные печи-камины состоят, как правило, из металлической топки со стеклянной дверцей. Они напоминают камины. А среди владельцев частных домов, дач и коттеджей наиболее востребованы печи из стальных сплавов, снабженные декоративной облицовкой. Такие отопительные системы характеризуются:

простотой обслуживания и ремонта;

быстротой монтажа;

способностью быстро прогревать помещение;

доступностью топлива;

эстетичным и компактным внешним видом;

способностью полностью перерабатывать продукты горения;

достаточно низкой стоимостью.



Сотрудники Невского Печного Центра предоставят услуги по монтажу стального или чугунного отопительного оборудования, подберут подходящие отопительные приборы, составят и согласуют с заказчиком смету, произведут все необходимые работы.