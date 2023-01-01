



Печи КДМ эффективно сочетают преимущества теплоёмких и конвективных печей, сохраняя тепло в течении 6-8 часов. Эти качества необходимы, когда печное отопление используется в осенне-весенний период для дач, обогрева комнат отдыха в банях



