Печи КДМ
Печи КДМ эффективно сочетают преимущества теплоёмких и конвективных печей, сохраняя тепло в течении 6-8 часов. Эти качества необходимы, когда печное отопление используется в осенне-весенний период для дач, обогрева комнат отдыха в банях
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Печи КДМ эффективно сочетают преимущества теплоёмких и конвективных печей, сохраняя тепло в течении 6-8 часов. Эти качества необходимы, когда печное отопление используется в осенне-весенний период для дач, обогрева комнат отдыха в банях