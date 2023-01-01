Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Печи КДМ


Печи КДМ эффективно сочетают преимущества теплоёмких и конвективных печей, сохраняя тепло в течении 6-8 часов. Эти качества необходимы, когда печное отопление используется в осенне-весенний период для дач, обогрева комнат отдыха в банях


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ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА»

ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА»

275621руб.
ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА» С ПЛИТОЙ

ПЕЧЬ «ВОЛЖАНКА» С ПЛИТОЙ

278513руб.
ПЕЧЬ «ЛАДУШКА»

ПЕЧЬ «ЛАДУШКА»

107143руб.
ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» АМФИБОЛИТ

ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» АМФИБОЛИТ

151058руб.
ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» В КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРМА

ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» В КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРМА

111131руб.
ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» В ОБЛИЦОВКЕ КЕРМА-ЛЕТО

ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» В ОБЛИЦОВКЕ КЕРМА-ЛЕТО

112356руб.
ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» ЗМЕЕВИК

ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» ЗМЕЕВИК

135000руб.
ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» ТАЛЬКОХЛОРИТ

ПЕЧЬ «ЛАДУШКА» ТАЛЬКОХЛОРИТ

144208руб.
ПЕЧЬ «НИЖЕГОРОДСКАЯ»

ПЕЧЬ «НИЖЕГОРОДСКАЯ»

166920руб.
ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ»

ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ»

158923руб.
ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В АМФИБОЛИТЕ

ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В АМФИБОЛИТЕ

207950руб.
ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В ЗМЕЕВИКЕ

ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В ЗМЕЕВИКЕ

181901руб.
ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРМА

ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКЕ КЕРМА

164990руб.
ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В ТАЛЬКОХЛОРИТЕ

ПЕЧЬ «СУДАРЫНЯ» В ТАЛЬКОХЛОРИТЕ

192714руб.
ПЕЧЬ КАМИН КДМ СЕРИИ КИВ С ДУХОВКОЙ С ШОКОЛАДНЫМИ ВСТАВКАМИ

ПЕЧЬ КАМИН КДМ СЕРИИ КИВ С ДУХОВКОЙ С ШОКОЛАДНЫМИ ВСТАВКАМИ

340466руб.
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