Установка печей AITO
При установке печей AITO в бане специалисты в обязательном порядке руководствуются требованиями и нормами противопожарной безопасности. Эти правила регламентируют
- свойства оборудования, которыми оно должно обладать в каждой конкретной ситуации;
- необходимость термоизоляции в зоне установки;
- правила монтажа топки и/или дымохода;
- место расположения печи;
- прочие требования.
Для стопроцентной защиты от возгорания топку располагают на расстоянии не менее одного метра от стен, других поверхностей и предметов. Если такое расположение не представляется возможным из-за недостаточности пространства деревянные и другие горючие поверхности облицовываются термостойкими материалами (например, обожженной глиной или кирпичом). Также в месте установки печки можно выложить участок из соответствующего негорючего материала.
Установка печи AITO от Невского Печного Центра:
Обеспечит быструю и грамотную установку в бане дровяного отопительного оборудования
Подберет наиболее подходящее оборудование и способ его установки
В данной категории нет товаров.