Установка печей AITO

При установке печей AITO в бане специалисты в обязательном порядке руководствуются требованиями и нормами противопожарной безопасности. Эти правила регламентируют

свойства оборудования, которыми оно должно обладать в каждой конкретной ситуации;

необходимость термоизоляции в зоне установки;

правила монтажа топки и/или дымохода;

место расположения печи;

прочие требования.

Для стопроцентной защиты от возгорания топку располагают на расстоянии не менее одного метра от стен, других поверхностей и предметов. Если такое расположение не представляется возможным из-за недостаточности пространства деревянные и другие горючие поверхности облицовываются термостойкими материалами (например, обожженной глиной или кирпичом). Также в месте установки печки можно выложить участок из соответствующего негорючего материала.

Установка печи AITO от Невского Печного Центра:

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