Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Установка печей AITO

При установке печей  AITO в бане специалисты в обязательном порядке руководствуются требованиями и нормами противопожарной безопасности. Эти правила регламентируют

  • свойства оборудования, которыми оно должно обладать в каждой конкретной ситуации;
  • необходимость термоизоляции в зоне установки;
  • правила монтажа топки и/или дымохода;
  • место расположения печи;
  • прочие требования.

Для стопроцентной защиты от возгорания топку располагают на расстоянии не менее одного метра от стен, других поверхностей и предметов. Если такое расположение не представляется возможным из-за недостаточности пространства деревянные и другие горючие поверхности облицовываются термостойкими материалами (например, обожженной глиной или кирпичом). Также в месте установки печки можно выложить участок из соответствующего негорючего материала.

Установка печи AITO от Невского Печного Центра:

Обеспечит быструю и грамотную установку в бане дровяного отопительного оборудования

Подберет наиболее подходящее оборудование и способ его установки

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