Финская компания Aito широко известна благодаря высокому качеству выпускаемых под её маркой оборудования для бани. Печи Aito выглядят современно, производятся по новейшим запатентованным технологиям и при этом имеют все достоинства традиционных каменок: создание легкого пара, длительное сохранение тепла, экологичность материалов.

Внутренняя поверхность печи выложена кирпичами, и благодаря этому она способна долго сохранять тепло, не допуская остывания парной. При этом камни внутри не покрываются сажей, что делает использование таких печей особенно приятным. Поверхность конструкции тщательно обработана, что не только облегчает уход за ними, но и позволяет эксплуатировать банное оборудование в течение многих лет без необходимости дополнительного сервисного обслуживания.



Торговая марка «AITO» включает линейку дровяных печей под аббревиатурой АК.

АК — это сокращение от финского слова aitokiuas, которое в переводе на русский означает выражение «истинная или подлинная банная печь»

В названии моделей линейки печей «AITO» кроме аббревиатуры АК имеется цифровое обозначение. Оно определяется по диаметру бочки конкретной модели. Например, АК-47 соответствует цилиндрическому кожуху с диаметром 47 см.

Эмаль, которой покрывают кожухи печей, бывает в двух цветовых оттенках – черного и белого.

Собрать печь «AITO» моделей АК -47, АК-57 возможно своими руками, не используя клейких материалов и связующих растворов.

