Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Реставрация камина

Даже качественно и надежно изготовленному камину со временем может потребоваться помощь профессионалов. Реставрация каминов — это жизненная необходимость.

Если у вас дома сохранился камин , не спешите его демонтировать – при должной реставрации он будет служить богатым и эксклюзивным украшением вашего интерьера.

Вероятно, что за многие годы после  установки, какие-то изразцы оказались побиты, с отломанными элементами, некоторые могли быть утрачены, либо при ремонте печи вмазаны на цементный или алебастровый раствор, глазурь потускнела, на ней образовались сколы и трещины, швы почернели и подразошлись, часть керамики могла быть закрашена масляной краской.

Наши мастера помогут вернуть вашим изразцам парадный вид и былую красоту, привести в порядок печную фурнитуру, при необходимости переберут печь и вновь сделают ее действующей.


Реставрация , ремонт , восстановление изразцовых каминов , мраморных каминов , опытный мастер обследует , переберет и соберет заново аварийную печь или камин , вставит стеклянную дверцу или кассету , подключит камин к дымоходу и вы сможете любоваться открытым огнем прямо у себя дома .




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