Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Облицовка печи камнем

  • Облицовка печи камнем, имеет преимущества:
  • Камень  обладает высокой способностью накапливать и передавать тепло, так что такая печь будет хорошо прогревать воздух в комнате;
  • Уход за большинством видов натурального камня крайне прост;
  • Данный природный материал (многие его виды), обладает достаточной термоустойчивостью для того, чтобы использоваться в этом направлении;
  • Прочность камня позволяет создать максимально долговечную отделку, которая будет использоваться в течение десятилетий без необходимости серьезного ухода;
  • Визуальные характеристики и разнообразие дизайна из натурального камня;
  • Полная экологичность. Даже при воздействии высоких температур качественный камень не будет выделять в воздух опасных химических соединений;

     

Невский Печной Центр предоставляет весь услуг с облицовкой натуральным камнем, проектирование, изготовление, монтаж и обслуживание.



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