Облицовка печи камнем
- Облицовка печи камнем, имеет преимущества:
- Камень обладает высокой способностью накапливать и передавать тепло, так что такая печь будет хорошо прогревать воздух в комнате;
- Уход за большинством видов натурального камня крайне прост;
- Данный природный материал (многие его виды), обладает достаточной термоустойчивостью для того, чтобы использоваться в этом направлении;
- Прочность камня позволяет создать максимально долговечную отделку, которая будет использоваться в течение десятилетий без необходимости серьезного ухода;
- Визуальные характеристики и разнообразие дизайна из натурального камня;
- Полная экологичность. Даже при воздействии высоких температур качественный камень не будет выделять в воздух опасных химических соединений;
Невский Печной Центр предоставляет весь услуг с облицовкой натуральным камнем, проектирование, изготовление, монтаж и обслуживание.