Комплексные поставки материалов для печного строительства

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Услуги печника


Людей, которые только мечтают о печи или камине в доме, и тех, у кого уже есть такой очаг, объединяет одно — стремление иметь качественную топку без дымящих щелей и красивую внешне. Решить эту задачу помогут услуги печника, который выполнит монтаж, ремонт и обслуживание печи и камина быстро и профессионально. Каждый мастер Невского печного центра посвятил более 5 лет профессии печника, чтобы идеально выполнять такие работы:

  • монтаж каминных топок;

  • монтаж банных печей;

  • ремонт печей;

  • установка печей КДМ — выполняем работы как официальный дилер и предоставляем гарантию от производителя. 

Порядок предоставления услуг печника

Когда вы обращаетесь к нам, в первую очередь мы обсуждаем с вами задачу. При монтаже новой печи или камина прорабатываем проект до мельчайших деталей на основании ваших предпочтений. После согласования с вами приступаем к работе:

  • работаем максимально аккуратно, защищаем окружающие предметы в помещении от излишней пыли;

  • используем качественные материалы, на которые есть все сертификаты;

  • соблюдаем технологии и стандарты. 

По окончанию работ мастер расскажет, как пользоваться печью и камином, чтобы продлить срок их службы, как правильно растопить их, как сохранить как можно больше тепла, как ухаживать и т.д. Он ответит на все ваши вопросы и оставит контакты для дальнейшей консультации, если вам понадобится совет позже. 

Мы реализуем авторские проекты, а также устанавливаем печи брендов КДМ, NARVIA, Seguin, AITO с гарантией. Обращайтесь в Невский печной центр и заказывайте услуги печника по выгодной цене. 

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