



Людей, которые только мечтают о печи или камине в доме, и тех, у кого уже есть такой очаг, объединяет одно — стремление иметь качественную топку без дымящих щелей и красивую внешне. Решить эту задачу помогут услуги печника, который выполнит монтаж, ремонт и обслуживание печи и камина быстро и профессионально. Каждый мастер Невского печного центра посвятил более 5 лет профессии печника, чтобы идеально выполнять такие работы:

монтаж каминных топок;

монтаж банных печей;

ремонт печей;

установка печей КДМ — выполняем работы как официальный дилер и предоставляем гарантию от производителя.

Порядок предоставления услуг печника

Когда вы обращаетесь к нам, в первую очередь мы обсуждаем с вами задачу. При монтаже новой печи или камина прорабатываем проект до мельчайших деталей на основании ваших предпочтений. После согласования с вами приступаем к работе:

работаем максимально аккуратно, защищаем окружающие предметы в помещении от излишней пыли;

используем качественные материалы, на которые есть все сертификаты;

соблюдаем технологии и стандарты.

По окончанию работ мастер расскажет, как пользоваться печью и камином, чтобы продлить срок их службы, как правильно растопить их, как сохранить как можно больше тепла, как ухаживать и т.д. Он ответит на все ваши вопросы и оставит контакты для дальнейшей консультации, если вам понадобится совет позже.

Мы реализуем авторские проекты, а также устанавливаем печи брендов КДМ, NARVIA, Seguin, AITO с гарантией. Обращайтесь в Невский печной центр и заказывайте услуги печника по выгодной цене.