Печь КДМ Лира

Кирпичная отопительная печь в металлическом бандаже «Лира» (КДМ)

Печь "ЛИРА" в металлическом бандаже выполнена на базе печи "ЛАДУШКА".

Внутренняя часть печи Лира выполнена из кирпича марки ШБ-8, который выдерживает термические нагрузки и не разрушается, накапливает тепло и долго не остывает.

Клиновые кирпичи добавляют печи прочность, а круглая форма обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности.

Шанцевое исполнение основания позволяет использовать дополнительный съём тепла с дна топки (тепло не уходит в фундамент).

Подовое горение обеспечивается притоком первичного воздуха через чугунную дверку со стеклом и дополнительным каналом вторичного воздуха к задней стенке топки.

Диаметр по основанию: 600 мм.

Высота печи: 1792 мм.

Объём отапливаемого помещения: 15-30 м2.

Вес печи: 500 кг.

Диаметр дымохода: 120 мм.

